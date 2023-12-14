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04:30 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

В Хабаровске 14 декабря продолжают держаться морозы

В Хабаровске и в Хабаровском крае установилась морозная погода и по прогнозам синоптиков, будет еще холоднее.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 49% 773 мм рт. ст. +10°
Источник: МК.RU Хабаровск

Сегодня, 14 декабря, в регионе без осадков. Как сообщил в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в Хабаровске ночью −25 −27, днем −19 −21, ветер юго-западный 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с. На юге края столбик термометра опустится ночью до −25 −30, местами до −40, днем −16 −21, местами −26ºС, ветер западный 4−14 м/с.

В центральных районах ночью −21 −43, днем −13 −30, ветер юго-западный, северо-западный 3−14 м/с, местами порывы 15−20 м/с. На севере края ночные температуры в пределах −17 −39, дневные −12 −34, ветер западных направлений 3−12 м/с, по побережью порывы до 15−25 м/с, местами возможна метель.

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