04:30 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
В Хабаровске 14 декабря продолжают держаться морозы
В Хабаровске и в Хабаровском крае установилась морозная погода и по прогнозам синоптиков, будет еще холоднее.
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Сегодня, 14 декабря, в регионе без осадков. Как сообщил в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в Хабаровске ночью −25 −27, днем −19 −21, ветер юго-западный 7−12 м/с, порывы 15−20 м/с. На юге края столбик термометра опустится ночью до −25 −30, местами до −40, днем −16 −21, местами −26ºС, ветер западный 4−14 м/с.
В центральных районах ночью −21 −43, днем −13 −30, ветер юго-западный, северо-западный 3−14 м/с, местами порывы 15−20 м/с. На севере края ночные температуры в пределах −17 −39, дневные −12 −34, ветер западных направлений 3−12 м/с, по побережью порывы до 15−25 м/с, местами возможна метель.