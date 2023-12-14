03:36 (мск), источник: Комсомольская правда
Что произошло в Иркутске в ночь на 14 декабря 2023 года: последние новости
В Иркутской области разыскивают мать двоих детей.
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В Иркутской области полицейские просят посодействовать в розыске матери двоих детей −38-летней Эльвиры Трубниковой. Инициировали поиски органы опеки, так как женщина давно не выходит на связь ни с ними, ни с детьми.
Юрист Александр Хаминский поделился несколькими полезными советами, которые помогут избежать попадания в их сети. С его слов, единственно верный способ сразу прервать подозрительный звонок, а после заблокировать номер.
С 1 января следующего года, минимальный размер оплаты труда в России увеличится до 19 242 рублей в месяц. Однако жители некоторых российских городов считают, что МРОТ должен быть в два раза выше. Например, в Иркутске местные жители хотели бы, чтобы МРОТ составлял 41 200 рублей.