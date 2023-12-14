03:34 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Жалобы на нечищеные дороги продолжают поступать от хабаровчан
В Хабаровске никак не могут почистить дороги от снега и наледи.
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В Хабаровске никак не могут почистить дороги от снега и наледи. Пока в мэрии Хабаровска отчитываются о том, сколько машин в этом процесс занято и сколько снега вывезено, горожане с завидным упорством пишут в телеграм-канал мэрии названия улиц, где техника еще не была. Абсурдность ситуации заключается в том, что не чищенными остаются те участки, об очистке которых рапортуют в городской администрации:
— Неделю назад я писала, что площадка перед магазином 1 и 1 на Энергомаше сплошной лед .Так вот, все по-прежнему гололед!
— Здравствуйте. Когда будет почищено на улице Олега Кошевого и прилегающие выезды? Ещё с первого снегопада улицу никто не чистил, и она превратилась в непроездный для легковых машин ледяной каток, где машины не могут даже разъехаться. Или адресовать этот вопрос на прямую линию главе государства 14.12.23?
— Сколько прошло после снега? Месяц? Фрунзе до сих пор не чищено. Лед сплошной. Машины не могут нормально проезжать. Люди идут и падают под колеса машин.