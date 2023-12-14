Жители Дальнего Востока хотят увеличить МРОТ в два раза: новости четверга

Сервис SuperJob провел опрос, в ходе которого выяснил, какую сумма МРОТ россияне считают самой достойной. Исследование показало, что самые высокие зарплаты к уровню МРОТ в Москве и Владивостоке, где жители хотят, чтобы минимальный размер оплаты труда составлял 45300 рублей. Жители Хабаровского края хотят, чтобы МРОТ составлял 43600 рублей. На третьем месте по самым большим запросам оказался Санкт-Петербург, где у местных жителей ожидания составляют 43000 рублей.
А вот самые скромные ожидания у жителей Пензы и Кирова. Однако даже они назвали идеальную сумму МРОТ в два раза выше реального, которая составляет почти 37 тысяч рублей.
Ранее «ФедералПресс» писал, что с 1 января 2024 года МРОТ вырастет на 7,5%. На сегодняшний день эта сумма составляет 17 106 рублей.