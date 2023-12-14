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03:28 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Жители Дальнего Востока хотят увеличить МРОТ в два раза: новости четверга

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря, ФедералПресс. С 1 января 2024 года в России вырастет минимальный размер оплаты труда до 19242 рублей в месяц. Однако жители Дальнего Востока считают, что для них эта сумма мала и должна быть как минимум в два раза выше.

Источник: Reuters

Сервис SuperJob провел опрос, в ходе которого выяснил, какую сумма МРОТ россияне считают самой достойной. Исследование показало, что самые высокие зарплаты к уровню МРОТ в Москве и Владивостоке, где жители хотят, чтобы минимальный размер оплаты труда составлял 45300 рублей. Жители Хабаровского края хотят, чтобы МРОТ составлял 43600 рублей. На третьем месте по самым большим запросам оказался Санкт-Петербург, где у местных жителей ожидания составляют 43000 рублей.

А вот самые скромные ожидания у жителей Пензы и Кирова. Однако даже они назвали идеальную сумму МРОТ в два раза выше реального, которая составляет почти 37 тысяч рублей.

Ранее «ФедералПресс» писал, что с 1 января 2024 года МРОТ вырастет на 7,5%. На сегодняшний день эта сумма составляет 17 106 рублей.

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