03:25 (мск), источник: Комсомольская правда
Жители Хабаровского края смогут задать вопрос Владимиру Путину
Президент проведет прямую линию.
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Вечером 14 декабря президент России Владимир Путин проведет прямую линию, в ходе которой ответит на интересующие вопросы жителей страны. Такие мероприятия проходят традиционно вот уже больше 20 лет. Проведение очередного из них анонсировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 30 ноября. В этом году россияне смогут задать главе государства вопрос наравне с журналистами.
Последняя линия с Владимиром Путиным прошла два года назад, 30 июня 2021 года. Она продлилась три часа и 42 минуты. Президент ответил на 70 вопросов, большинство из которых — о здравоохранении, так как тогда была актуальна пандемия коронавируса. Предполагается, что текущая также пройдет три часа.
Планируется, что в этот раз Владимир Владимирович подведет итоги года, расскажет о ситуации в стране и ответит на вопросы. Задать их можно по номеру 8 800−200−40−40, через сообщение на номер 0440 или написав письмо на сайте moskva-putinu.ru. В кол-центре звонки будут принимать волонтеры и сотрудники ОНФ. Все сообщения и звонки бесплатные.
Трансляция пройдет на федеральных телеканалах, а текстовая расшифровка появится на официальном сайте Кремля.