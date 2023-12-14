03:23 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Мэрия Хабаровска отремонтирует дорогу на Трехгорной по решению суда
На качество дорог в Хабаровске обращают внимание только те, кто по этим дорогам ездит.
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В городской администрации замечают проблемы с городскими магистралями, когда дело доходит до суда. Пример тому — дорога по улице Трехгорной. Ямы и просадки дорожного полотна здесь будут устранять по решению суда. Иск был подан прокуратурой Краснофлотского района.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки было выявлено нарушение законодательства о безопасности дорожного движения. Требования, указанные в иске, сводились к тому, чтобы обязать орган местного самоуправления привести дорогу в соответствие с требованиями федерального законодательства. Иск был удовлетворен. Решение суда вступило в законную силу. Исполнение находится на контроле в прокуратуре района.