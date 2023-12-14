03:19 (мск), источник: Комсомольская правда
Новые почтовые отделения открылись после модернизации в Хабаровском крае
Здесь появился доступ к социально значимым сервисам.
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По указанию президента Владимира Путина в Хабаровском крае продолжается работа по модернизации отделений почтовой связи в отдаленных районах. В рамках этой программы были открыты три обновленных отделения в Бикинском районе — два в Лермонтовке и одно в Лесопильном. Также произошла модернизация офиса в селе Красное Николаевкого района.
Здесь обновили системы отопления и освещения. Установлены датчики пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и кондиционирования. Для удобства посетителей в клиентских залах поставили удобную мебель, а сотрудникам предоставили новую технику. Учли потребности маломобильных людей: добавили пандусы, кнопки вызова персонала, широкие дверные проемы, а в клиентском зале — тактильные элементы.
— Обновленная Почта представляет собой уютные пространства, где на 100% предоставляются не только почтовые услуги, но также полезные сервисы. Теперь в сельских отделениях доступны социально значимые услуги, что делает их более функциональными и удобными для жителей, — сказал управляющий УФПС Хабаровского края Евгений Луконькин.
Красное, с населением 640 человек, — самое маленькое поселение, где в этом году провели ремонт почтового отделения.