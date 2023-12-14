03:11 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Какие подарочные боксы на Новый год 2024 предлагают в ТЦ Хабаровска: фото
Когда за окном мороз, а в окно стучится холодный ветер, магазины начинают украшать мерцающими гирляндами и мишурой.
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Город погружается в магическую атмосферу предновогодних будней. В этот момент, перед каждым из нас встает вопрос: какой подарок преподнести близким, друзьям, коллегам? Недавно на пике популярности оказались подарочные боксы. Это оказалось не просто модный тренд, но и великолепная идея для новогоднего сюрприза.
Подарочный бокс можно собрать, исходя из интересов, вкусов и предпочтений того, кому предназначен подарок. Каждый бокс — это история, написанная специально для того, кому он предназначен. Но за нас уже постарались менеджеры и собрали свои варианты, которые пестрят от разнообразия в торговых центрах Хабаровска. Предлагаем посмотреть нашу галерею и выбрать свой подарок.