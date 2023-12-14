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06:11 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске 14 декабря ожидается мороз до −33 градусов

14 декабря в городе немного потеплеет.

Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 56% 773 мм рт. ст. +10°
Источник: РИА "Новости"

Красноярцев предупредили, что 14 декабря морозы немного стихнут. Ожидается переменная облачность, будет небольшой снег днем, ночью в том числе, сообщает погоду Среднесибирское УГМС. Также будет дуть легкий ветер.

Температура воздуха в Красноярске будет все равно морозной. Так, днем она достигнет −23 градуса, а также −33 градуса ночью.

Ожидается гололедица, водителей просят быть аккуратнее.

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