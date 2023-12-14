06:06 (мск), источник: НИА Красноярск
В горных районах края возможен сход лавин
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Согласно прогнозу синоптиков, в горных районах Красноярского края сохраняется лавинная опасность.
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Наибольшая вероятность схода лавин наблюдается на участках автодорог: 601−605 км автомобильной дороги Р-257 «Енисей» в Ермаковском районе и 26−28 км автодороги Р-01 в Курагинском районе.
Кроме того, спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности в районе Норильска, а также в Норильских горах, на горе Шмидта, горе Хараелах, в ущелье реки Taлнах, горе Гудчиха.
Всего с начала зимнего сезона в регионе зарегистрировано 9 сходов снежных масс. Погибших не было, отмечает пресс-служба ГУ МЧС.