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04:51 (мск), источник: Наш Красноярский край

В Красноярске сняли режим угрозы ЧС из-за появления медведя в городе

Видимо, неуловимому мишке можно пожелать спокойного сна.

Источник: Наш Красноярский край

Мэр Красноярска Владислав Логинов подписал постановление, прекращающее действие предыдущего об угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих из-за появления в черте города диких животных. Речь идет о медведе, который в октябре напугал жителей левого берега. Косолапого видели на Бадалыке, на Путепроводе, на Новосибирской, его следы замечали также на Калинина, в Академгородке и в СНТ, находящихся в черте города.

В соответствии с предыдущим указом от 26 октября силовые структуры и спасатели города были приведены в режим повышенной готовности. Они гонялись за медведем исправно, но тот вел себя как опытный партизан: выходил только по ночам, мирных жителей, да и немирных тоже не трогал, и двигался в сторону леса. Поймать его так и не удалось.

Однако режим угрозы ЧС сняли только сейчас. Видимо, медведю все-таки пришлось где-то залечь в спячку. Где именно — об этом красноярцы в лучшем случае узнают весной.

Ну и на всякий случай — Что делать, если вы встретили медведя в Красноярске.

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 В Красноярске сняли режим угрозы ЧС из-за появления медведя в городе
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