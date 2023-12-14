09:02 (мск), источник: Om1.ru
Звонить ежедневно: омичам рассказали, как добиваться перерасчёта платы за отопление
Собственникам жилья придётся доказать, что в их домах было действительно холоднее +20 градусов.
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Исполнительный директор регионального центра общественного контроля Мария Заздравных в эфире ГТРК «Иртыш» рассказала, как омичи, оставшиеся без тепла в аномальные морозы, могут сделать перерасчёт платы за отопление.
По её словам, в первую очередь нужно оставить заявку в аварийно-диспетчерской службе управляющей компании.
«Человек звонит, обязательно называет ФИО, адрес помещения, где обнаружено нарушение, вид услуги. И если мы говорим про отопление, то он должен сказать, что в угловой или не в угловой (комнате — прим.ред), сколько градусов, чтобы диспетчер записал».
После этого в квартиру должен прийти на замеры мастер, который проверит — действительно ли в квартире холоднее нормативных 20 градусов. По словам Марии Заздравных, важно, чтобы заявка повторялась каждый день.
Если в аварийно-диспетчерскую службу дозвониться не получается, заявку можно подать через электронную почту, указанную на квитанции, или через приложение «Госуслуги. Дом».
В случае, если никто из всего дома не обратился в управляющую компанию, то перерасчёт делать не будут.