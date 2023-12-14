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06:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Таксист из Иркутска накопил почти 100 штрафов ГИБДД за превышение скорости

Мужчина не спешил погашать задолженность, пока приставы не арестовали его автомобиль.

Источник: IrkutskMedia.ru

Житель Иркутска, работающий в такси, частенько превышал скорость и накопил 98 штрафов на общую сумму почти 50 тысяч рублей. Однако оплачивать их он не
спешил, пока приставы не арестовали его автомобиль Toyota Prius. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Иркутской области.

«После ареста и изъятия иномарки мужчина погасил все задолженности в установленный законом срок», — говорится в сообщении.

В целом с начала 2023 года с водителей в Иркутской области за нарушение правил дорожного движения взыскали 28 млн рублей.

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