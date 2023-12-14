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05:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал крупную победу над «Родиной»

Дальневосточники разгромили соперников со счетом 9:1.

Источник: РИА "Новости"

В последние два года «СКА-Нефтяник» одерживал победы над «Родиной» на ее собственном поле с впечатляющим счетом. Традиции хабаровчане решили не нарушать и в этот раз.

— Забив четыре мяча, подопечные А. Савченко продолжили контролировать ход игры, постепенно увеличивая преимущество в счете. В результате «СКА-Нефтяник» одержал победу, ставшую уже пятой в текущем чемпионате, — рассказали в ХК «СКА-Нефтяник».

Дальневосточники доминировали в матче, не дав соперникам ни малейшего шанса, уверенно разгромив их со счетом 9:1.

Следующий поединок «СКА-Нефтяника» запланирован на поле «СКА-Уральского трубника» в Первоуральске.

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