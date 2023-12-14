05:31 (мск), источник: АиФ Владивосток
Как Приморский край переживает наступившую зиму
К середине второй декады декабря синоптики ожидают ухудшения погоды на юге края и во Владивостоке.
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О своём вступлении в права зима окончательно заявила к середине декабря. Приморский край, как, впрочем, и большую часть страны, накрыли антициклоны. Это природное явление традиционно сопровождается понижением температуры воздуха и небольшим количеством осадков.
«Вывод о том, что вторая декада будет более холодной, чем первая подтверждается полностью», — рассказал руководитель Приморскгидромета Борис Кубай.
Действительно, столбики термометров рухнули на юге Приморья до минут 20 и даже ниже. А на севере края и до минус 40 градусов. В большинстве районов температурный режим ниже климатической нормы.
«У нас настоящая зима — выпал снег и морозы по ночам далеко за 30 градусов. Днём тоже холодно», — рассказал житель посёлка Рощино Леонид Кашин.
«Мы привычные, это север Приморья. Здесь зимой холодно всегда. Хорошо, что сильного ветра нет. Было бы очень некомфортно. А так — дети катаются на санках и коньках, взрослые открыли сезон лыж», — поделилась жительница Лесозаводска Екатерина Вилкова.
Коммунальные инциденты происходят по графику: местные муниципалитеты заранее предупреждают об отключениях и графики работ в целом соблюдают. Ресурсоснабжающие организации сообщают о планах на 2024 год и о рейдах на станции с участием молодёжи — решается вопрос набора сотрудников и обучения перспективных специалистов.
К середине второй декады декабря синоптики ожидают ухудшения погоды на юге края и во Владивостоке. 15 — 16 декабря. над центральной частью Японского моря в сторону Сангарского пролива возможно прохождение активного циклона, который своей циркуляции может задеть и южную часть Приморья. Над Японским морем вблизи приморского побережья будет смещаться атмосферный фронт. Минимальная температура повысится, максимальная понизится на 1 — 5 градусов. На севере региона сохранятся крепкие морозы.
Но уже к понедельнику в Приморье вторгнется холодная воздушная масса, которая понизит температуру ещё на 1 — 4 градуса. Среднесуточные температуры воздуха в эти дни останутся ниже климатических значений.