05:32 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове появится новая высотка — в ней будет 24 этажа
Здание возведут на проспекте Ленина, 59.
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Администрация Кемерово выдала разрешение на отклонение параметров в строительстве многоквартирного дома на проспекте Ленина, 59. Застройщик возведёт там 24-этажку. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Анисимов, оно появилось на сайте администрации города. С просьбой отклониться от предельных параметров разрешенного строительства обратился Финансово-промышленный союз «Сибконкорд».Так, построить жилой дом в 24 этажа разрешили на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0501004:9153. Ранее на этом месте находилось офисный центр.