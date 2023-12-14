Главное
Спецоперация на Украине
07:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае изменилась нумерация междугородних поездов

Жителей региона просят быть внимательней.

Источник: Комсомольская правда

Дальневосточная железная дорога сообщила об изменении нумерации некоторых междугородних поездов. Так, нововведения коснулись транспорта, следующего из Хабаровска в Чегдомын и в Комсомольск-на-Амуре.

Так, № 663/664 Хабаровск — Чегдомын изменен на № 403/404, а № 667/668 Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — на № 627/628. Также другой номер теперь у приморского состава 343/344 Уссурийск — Тихоокеанская: № 683/684.

Также сообщается о том, что в новогодние праздники, то есть, с 1 по 8 января, каждый день будет курсировать фирменный поезд №⅚ «Океан» Владивосток — Хабаровск.

Кроме этого, ездить будут 235 пригородных поездов.

Также с 10 декабря на Дальневосточной железной дороге стал действовать новый график движения поездов на 2023−2024 годы. Количество маршрутов при этом не изменится и останется прежним.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 14 декабря 2023: прямая онлайн-трансляция
Всего за неделю яйца подорожали на 4,55%: когда остановится рост цен
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта