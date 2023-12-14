07:49 (мск), источник: Комсомольская правда
В Хабаровском крае изменилась нумерация междугородних поездов
Жителей региона просят быть внимательней.
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Дальневосточная железная дорога сообщила об изменении нумерации некоторых междугородних поездов. Так, нововведения коснулись транспорта, следующего из Хабаровска в Чегдомын и в Комсомольск-на-Амуре.
Так, № 663/664 Хабаровск — Чегдомын изменен на № 403/404, а № 667/668 Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре — на № 627/628. Также другой номер теперь у приморского состава 343/344 Уссурийск — Тихоокеанская: № 683/684.
Также сообщается о том, что в новогодние праздники, то есть, с 1 по 8 января, каждый день будет курсировать фирменный поезд №⅚ «Океан» Владивосток — Хабаровск.
Кроме этого, ездить будут 235 пригородных поездов.
Также с 10 декабря на Дальневосточной железной дороге стал действовать новый график движения поездов на 2023−2024 годы. Количество маршрутов при этом не изменится и останется прежним.