07:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае зафиксировали температуру −58 градусов
Крепкие морозы пришли в Верхнебуреинский район.
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Морозы, которые установились в Хабаровском крае к середине декабря, одна их самых обсуждаемых сегодня местными жителями тем.
— Этыркэн — полюс холода нашего района, в прошлом году мы не смогли определить температуру, потому как закончилась шкала на градуснике, — написал в своем телеграмм-канале глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. — Но после приобретения арктического прибора для измерения температуры воздуха, зафиксировали −58. А глава Николаевского района Анатолий Леонов пишет, что жительница их села Иннокентьевка ежедневно выставляет в статусе фотографии с термометром. Так вот 13 декабря он зафиксировал −41. Говорит, что в другой части села она еще ниже.
— Да, в крае наступили сильные морозы, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва. — Но таких температур мы не фиксируем. Дело в том, что наблюдения производятся по определенной методике. Судить по тому, что показывает термометр, установленный рядом с домом, не совсем верно. По нашим данным, в Верхнебуреинском районе самая низкая температура отмечается на Софийском прииске, вчера утром, то есть 13 декабря там было −46, сегодня немного потеплело до −44.
— Температура измеряется в специальной метеорологической будке, — объяснил Никита Перерыва. — Она расположена на высоте двух метров, покрашена белой краской, в ней есть вентиляционное отверстие. Только данные, полученные в ходе наблюдений метеостанции, которая прошла все проверки и поверки, могут считаться официальными. Нынешние морозы действительно сильные, они существенно ниже нормы. В Хабаровске, к примеру, 13 декабря они были на 4 градуса ниже.
А дальше ожидается усиление морозов, в конце нынешней недели и в начале следующей температура будет понижаться. Еще в пятницу сохранится ветер, а потом он стихнет. И начнется выхолаживание и тогда температуры будут на 6−8 градусов ниже нормы. В Хабаровске ночью ожидается в пределах — 25…-31 градус, днем −20…-24. Это, согласитесь, совсем не — 46!
Как люди переносят такие температуры, каковы их ощущения?
— Очень холодно, если ты находишься на улице больше трех минут, — рассказал нашему корреспонденту учитель физкультуры школы села Этыркэн Сергей Лавский. — Хорошо, что село маленькое, в нем живут всего 600 человек, компактное, на работу можно добраться очень быстро, не успеваешь замерзнуть. А если остаешься на улице дольше, то это опасно. От мороза привычно спасают теплые пуховики, куртки, шубы, обязательно валенки. К счастью, в школе у нас тепло, недавно здесь сделали ремонт — здание обшили, утеплили. Котельная работает. Так что дети занимаются в том числе и физкультурой. Уроки не сокращаются, к таким морозам мы все уже привыкли. Народ у нас морозоустойчивый!
По словам собеседника, машины при таких морозах, конечно же, заводятся с трудом. Хорошо, если автомобиль стоит в теплом гараже — так что гараж в таких суровых местах — вещь необходимая, ведь жители села каждый день ездят на работу на строительство второй ветки БАМ.