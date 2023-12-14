09:24 (мск), источник: Комсомольская правда
Виртуоз-балалаечник и выставка сатирических журналов: афиша на выходные 16−17 декабря 2023 года в Самаре
Рассказываем, куда сходить в Самаре в выходные
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Морозы в Самаре понемногу отступают. Днем уже можно недолго погулять по снежному городу, а вечером отправиться в театр или на выставку. Рассказываем, куда сходить в Самаре в выходные
КОНЦЕРТЫ
Алексей Архиповский.
Когда: 16 декабря, 19.00.
Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).
Билеты: 1400−3000 ₽
Музыканта Алексея Архиповского называют Паганини русской балалайки. В Самаре он сыграет большую сольную программу «Дорога Домой» (6+). Виртуоз попал в российскую книгу рекордов в номинации «Лучший в мире балалаечник».
«ДИСКАЧ 90-х».
Когда: 16 декабря, 19.00.
Где: УК «МТЛ Арена» (ул. Советской Армии, 253А).
Билеты: 1200−2800 ₽
«ДИСКАЧ 90-х» (16+) — это туровый фестиваль, участники которого только оригинальные артисты, покорившие наши сердца в эпоху 90-х: «Отпетые мошенники», «Фактор 2», «Турбомода», «Демо» и многие другие.
ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».
Когда: 16, 17 декабря, 12.00, 16.00.
Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1, малая сцена).
Билеты: 1500 ₽
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (12) в режиссерской постановке Александра Черепанова— это попытка средствами театра, музыки, пластики и медиа деконструировать текст Пушкина, чтобы пересобрать его, но уже с новым звучанием, попытка выйти из тени коллективного восприятия Пушкина, где ведущую роль будет играть театр, а текст станет источником вдохновения.
«Как лечить удава».
Когда: 16 декабря, 11.00.
Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).
Билеты: 450 ₽
Музыкальная сказка по мотивам произведений Григория Остера о героях известного мультфильма — Удаве, Мартышке, Слонёнке и Попугае. Они пытаются понять и объяснить простые и в то же время сложные вещи, не забывая при этом веселиться. Спектакль 3+.
СПЕКТАКЛИ
«Семья Тотов».
Когда: 16 декабря, 18.00.
Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).
Билеты: 600−700 ₽
В гости к семье Тотов, живущей в венгерской деревушке, приезжает майор, который командует батальоном, где служит сын Тотов. Тоты имеют необыкновенный шанс: услужить и угодить начальнику своего сына. Воспользуются ли Тоты этим шансом? Смогут ли распорядиться своей судьбой? 16+
«Шут Балакирев».
Когда: 17 декабря, 18.00.
Где: театр «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231).
Билеты: 800−1500 ₽
Рядовой Преображенского полка Иван Балакирев спит на посту и грезит в мечтах, чтобы хоть издали увидеть государя императора. И совершенно случайно оказывается зачислен в шутовскую команду при царе Петре. Начинается головокружительная карьера Балакирева, возможная только в Петровские времена…
«Мюнхгаузен».
Когда: 17 декабря, 13.00, 18.00.
Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1).
Билеты: 300−2400 ₽
В комедии «Мюнхгаузен» (12+) по мотивам рассказов Готфрида Бюргера вы обязательно увидите вишневое дерево на голове у оленя, волка наизнанку, шестилапого зайца, разгон облаков и другие подвиги.
ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ
«-шутка».
Когда: 16 декабря, 16.00.
Где: Музей модерна (ул. Красноармейская, 15).
Билеты: 200 ₽
В субботу в Музее модерна пройдет финисаж выставки «-шутка» (0+). Она посвящена самарским сатирическим журналам начала ХХ века и представит посетителям примеры социального юмора эпохи модерна. Искусствовед Дарья Волкова расскажет о художниках-обманщиках и смешном творчестве, а научный консультант выставки Леонид Копылов проведет экскурсию в формате стендапа.
«Время ЗИМа».
Когда: с 6 декабря 2023 по 31 января 2024, 16.00−21.00.
Где: «ЗИМ Галерея» (ул. Ново-Садовая, 106 Г, к.1, 3-й этаж).
Билеты: бесплатно.
Выставка «Время ЗИМа» посвящена истории завода им. Масленникова. Главный экспонат — коллекция часов «ЗиМ» и «Победа», принадлежащая семье Трифоновых.
«Между солнцем и туманами».
Когда: с 14 декабря 2023 до 1 февраля 2024, 12.00−20.00.
Где: Самарский художественный музей (ул. Куйбышева, 92).
Билеты: от 100 ₽
Художественный музей представляет выставку пейзажиста Василия Акинина «Между солнцем и туманами» (0+). Основной жанр художника — лирические и эпические пейзажи, воспевающие красоту природы и сельской жизни, а также городские сюжеты, говорящие о настроении человека, который умеет видеть живое начало в повседневности, вспоминает прошлое, мечтает на фоне перекрестков и городских окраин о гармонии и счастливом единении человека с миром.
МАСТЕР-КЛАССЫ ИИ ЛЕКЦИИ
Лекция о дореволюционном праздновании Нового Года.
Когда: 16 декабря, 16.30.
Где: Музей Эльдара Рязанова (ул. Куйбышева, 120).
Билеты: 200 ₽
Музей Эльдара Рязанова приглашает на лекцию «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре» (12+). Лектор — историк, главный хранитель фондов Татьяна Пульная.
Мастер-класс по созданию картины из шерсти.
Когда: 17 декабря, 12.00.
Где: коворкинг «Все живое» (ул. Ленинградская, 53).
Билеты: 1200 ₽
Творческий клуб «Все живое» приглашает на мастер-класс «Картина из шерсти». Вместе с мастером Натальей Каштановой вы научитесь создавать картины из шерсти. Приятная, теплая текстура, нежность красок, зимняя тематика рисунка — все это актуально для морозного декабря.