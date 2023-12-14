06:16 (мск), источник: ТК Город
Полиция и опека в Приангарье ищут исчезнувшую мать двоих детей
В Иркутской области полицейские и сотрудники органов опеки разыскивают 36-летнюю Эльвиру Трубникову, сообщает ИА «ТК Город».
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Как рассказали в региональном МВД, женщина бросила двоих детей:
«…длительное время не выходит с ними (сотрудниками опеки — прим.ред) и детьми на связь, что не дает в полной мере реализовать законные права и интересны несовершеннолетних», — написано в розыскной ориентировке.
Про Трубникову известно, что она некоторое время назад жила в Братском, Нижнеудинском районах и в Иркутске, но «может находиться в любом районе Иркутской области».
Всех, кто хоть что-нибудь знает о местонахождении Эльвиры Трубниковой, просят позвонить по телефонам:
Саму же Эльвиру Трубникову полицейские призывают добровольно явиться в ближайший отдел полиции.