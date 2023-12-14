Эксперт назвал главное достижение Крыма в 2023 году

Такое мнение высказал экономический аналитик Сергей Землячев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
«Главным достижением является безопасность полуострова, это напрямую влияет на экономику региона. Например, строятся новые микрорайоны, квартиры в которых уже раскуплены на этапе котлованов. Это говорит о том, что люди сюда едут. Здесь создаются новые рабочие места, развивается инфраструктура и многие отрасли», — сказал эксперт.
По мнению Землячева, Крым является отражением процессов, которые происходят в экономике всей России.
«Полуостров находится в таких условиях, в которых он должен очень четко реагировать на возникающие угрозы и стихийные бедствия. У нас это отработано и созданы условия, чтобы шло дальнейшее развитие», — добавил аналитик.
Парламент Крыма на минувшей неделе принял проект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Как отметила вице-премьер республики — министр финансов Крыма Ирина Кивико, бюджет сбалансирован, сохраняет социальную направленность, гарантируя исполнение всех взятых республикой обязательств, и в то же время является бюджетом развития региона.
Так, в 2024 году доходы составят 199,6 млрд рублей, расходы — 201,7 млрд рублей.
В целом объем налоговых и неналоговых доходов планируется увеличить на 1,4 млрд рублей в 2024 году, в 2025 и 2026 — ежегодно на 1,6 млрд рублей.