06:32 (мск), источник: АиФ Кузбасc
За 2023 год в Кузбассе изъяли 12 поддельных купюр
Общая их сумма составила 36 тысяч рублей.
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За первые 9 месяцев 2023 года в Кузбассе изъяли 12 поддельных купюр, сообщает пресс-служба Банка России. Общая их сумма составила 36 тысяч рублей: шесть банкнот по тысяче и шесть банкнот по 5 тысяч рублей. Впрочем, активность фальшивомонетчиков по сравнению с прошлым годом снизилась. «За 9 месяцев прошлого года банки выявили в четыре раза больше поддельных купюр на сумму почти в пять раз выше, чем в этом году», — отметил Сергей Драница, управляющий отделением Банка России по Кемеровской области. В пресс-службе ведомства отметили, что если вам попалась фальшивая купюра, необходимо сразу обратиться в полицию. Их изготовление и сбыт грозит фальшивомонетчику лишением свободы сроком до 15 лет.