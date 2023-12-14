09:14 (мск), источник: АиФ Пермь
Вован из «Реальных пацанов» рассказал, что бы изменил в своём прошлом
Известный актёр выступил в в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете 13 декабря.
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Актёр, музыкант и блогер Владимир Селиванов, известный как Вован из «Реальных пацанов», сообщил, что, вернувшись в прошлое, он бы учился эффективнее распоряжаться своим временем.
Во время общения со студентами в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ПГГПУ) 13 декабря Владимиру Селиванову задали вопрос: «Если бы у вас была машина времени, то что бы вы изменили?».
«Глобально я бы ничего не менял. Возможно, я бы более дисциплинировано отнёсся к планированию своего времени, увлёкся бы тайм-менеджментом, — цитирует актёра корреспондент perm.aif.ru, посетивший встречу. — Когда мы молоды, то чувствуем себя бессмертными что ли. Когда мы становимся старше, то приходит осознание, что время — это самый ценный ресурс, которым мы должны грамотно распоряжаться».
Актёр пожелал студентам, присутствующим на встрече, учиться планированию как можно раньше, так как считает это важной составляющей успеха.
Напомним, Владимир Селиванов выступил в ПГГПУ 13 декабря в рамках образовательной программы международной выставки-форума «Россия».