07:31 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Украшаем новогоднюю елку: топ-5 стилей для хабаровчан
Минимализм или разноцветный стиль?
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До Нового года осталось меньше 20 дней. И сейчас горожане уже вовсю закупаются новогодними товарами и ищут самую главную красавицу — зеленую елочку. И, когда дерево выбрано, остается последний вопрос — как же ее украсить? «МК в Хабаровске» подобрало для вас несколько стилей, а вам же остается только воплотить эту идею в жизнь!
Плюсы и минусы искусственных или настоящих деревьев «МК в Хабаровске» уже писало, с ними вы можете познакомиться здесь. А если хотите узнать стоимость елок, то здесь рассказано об искусственных, а здесь о настоящих.
МИНИМАЛИЗМ.
Тренд, который становится с каждым годом все популярнее. Смысл в том, что на елку одного цвета, то есть без дополнительного «белого снега» или шишек, вешаются игрушки единой формы и цвета. Лучше всего для этого подойдут деревья белого цвета и уже на них вешать украшения. Такая красавица точно придаст изюминку вашей новогодней вечеринке!
ЯРКИЙ МИНИМАЛИЗМ.
Да, вы не ослышались, минимализм можно сделать и ярким. В таком стиле люди отказываются от игрушек и украшают елку только гирляндами. Вечером и ночью деревце будет блистать, а днем радовать своей нежностью. К тому же можно взять фигурные гирлянды, где есть звезды и прочие дополнения.
РОССИЙСКАЯ КЛАССИКА.
В основном этот стиль используется только в нашей стране. Смысл в том, что на елку вешается все то, что только возможно! Игрушки, мишура, дождики. И все это не имеет единого стиля и цвета. Ведь что лучше? Чем больше яркости и цвета!
ИГРУШЕЧНАЯ.
Этот вариант очень понравится детям, ведь елочка будет наполнена именно игрушками. Откажитесь от привычных шаров, и наполните деревце разноцветными куклами, оленями, Дедами Морозами и прочими предметами, которые можно найти в магазине. Малышу такое украшение будет точно в радость, ведь можно и поиграть, и полюбоваться!
ЕЛКА-МАЛЫШКА.
Если у вас нет места куда поставить большое дерево, или же вы просто не хотите его, то для вас подойдет маленькая елочка, которую можно разместить даже на полочке. Для нее хватит всего несколько шариков и самая маленькая гирлянда. Новогоднее настроение сможет подарить даже она!