Скорая помощь в Крыму: с какими заболеваниями госпитализируют чаще всего

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила и. о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак со ссылкой на статистику вызовов в 2023 году.
По словам Буглак, в целом режим работы службы скорой помощи в Крыму в 2023 году можно назвать штатным: медики выезжали на 498 тысяч вызовов. В среднем 14−15 из них приходилось на одну бригаду в сутки, то есть, ситуация контролируемая и «стандартная для сезона», сказала врач.
Беспокойство, однако, вызывает количество вызовов, которые связаны со скачками артериального давления и сопутствующими осложнениями у крымчан, в том числе молодых, сказала медик.
«У нас по поводу артериальной гипертензии — это высокое давление — зарегистрировано 20% выездов. С подозрением на инфаркты мы доставили 2 332 человека, а на инсульты — 11 791 человек. Бывают “молодые” случаи очень острых коронарных синдромов, периодически отмечается 20- и 30-летние граждане», — поделилась статистикой Буглак.
«По сравнению с другими годами это, может быть, даже меньше. Но все равно это лидирующие показатели», — отметила она.
Ситуация доказывает, что люди не уделяют должного внимания своей сердечно-сосудистой системе, тогда как обращать на нее внимание мужчинам следует уже после 20 лет, а женщинам после 40, подчеркнула Буглак.
Внезапно появившаяся боль в груди уже сама по себе должна насторожить, а терпеть ее несколько часов кряду, принимая таблетки на свое усмотрение, ни в коме случае нельзя, предостерегла врач.
«Иногда приезжают наши бригады к пациентам, и мы потом рассматриваем случаи в рамках клинических разборов, а у человека 12 часов был болевой синдром грудной клетки. “Думали пройдет”, — классическая фраза. И пили не те лекарства, и совсем не так, и в конечном итоге все закончилось госпитализацией с инфарктом, когда уже упущены некоторые возможности», — рассказала Буглак.
Чем раньше медики начнут необходимые мероприятия, тем эффективнее будет лечение и лучше прогноз, объясняет врач: «Если все вовремя сделать, то человек возвращается в социум здоровым».
Поэтому при первых опасениях она рекомендует вызывать «скорую» и начинать разговор именно такими словами: «У меня болит в груди». И охарактеризовать боль.
«Боль в груди бывает разная: пекущая, давящая, распирающая, колющая — разная. Но какая бы она ни была — это повод позвонить в “скорую”. Лучше пусть мы приедем и не обнаружим там ничего угрожающего, чем вдруг не приедем и пропустится заболевание, наносящее значительный урон», — сказала Буглак.
Она также призвала крымчан своевременно обследоваться, подбирать с врачом рабочие схемы и начинать принимать лекарственные препараты, чтобы стабилизировать артериальное давление и уйти от таких грозных осложнений, как инсульт и инфаркт, приводящих к непоправимым последствиям для здоровья, а порой и жизни.
Во время загрузки произошла ошибка.