В связи с резким похолоданием в Иркутске возможны изменения графика вывоза мусора

Иркутск, НИА-Байкал — Региональный оператор «РТ-НЭО Иркутск» уведомляет о возможных изменениях в графике вывоза мусора с контейнерных площадок, расположенных на территории города.
При температуре ниже −30 градусов возникает угроза работоспособности техники. Кроме того, существует опасность переохлаждения водителей и грузчиков, которые большую часть времени находятся на открытом воздухе.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, мусоровозы продолжают работать в штатном режиме. В случае их поломок и сдвигов графика накопившийся объем ТКО с контейнерных площадок будет вывезен в полном объеме.
Уточнить информацию можно по телефону горячей линии: 8 (3952) 43−44−11.