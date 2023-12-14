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07:11 (мск), источник: НИА Байкал

В связи с резким похолоданием в Иркутске возможны изменения графика вывоза мусора

Иркутск, НИА-Байкал — Региональный оператор «РТ-НЭО Иркутск» уведомляет о возможных изменениях в графике вывоза мусора с контейнерных площадок, расположенных на территории города.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Иркутск, НИА-Байкал — Региональный оператор «РТ-НЭО Иркутск» уведомляет о возможных изменениях в графике вывоза мусора с контейнерных площадок, расположенных на территории города.

При температуре ниже −30 градусов возникает угроза работоспособности техники. Кроме того, существует опасность переохлаждения водителей и грузчиков, которые большую часть времени находятся на открытом воздухе.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, мусоровозы продолжают работать в штатном режиме. В случае их поломок и сдвигов графика накопившийся объем ТКО с контейнерных площадок будет вывезен в полном объеме.

Уточнить информацию можно по телефону горячей линии: 8 (3952) 43−44−11.

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