07:02 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Уроки «Листвяжной». Как изменился труд кузбасских шахтёров после аварии
О том, какие уроки были извлечены и как изменился горняцкий труд в интервью с председателем Росуглепрофа Иваном Мохначуком.
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Два года назад в Кузбассе произошла крупнейшая за последнее десятилетие авария. Трагедия на шахте «Листвяжная» унесла 51 жизнь.
Вскоре после аварии президент Владимир Путин провёл совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса и утвердил 37 поручений. Они касались зарплаты шахтёров, социальных выплат, безопасности труда и ответственности за нарушения.
О том, какие уроки были извлечены и как изменился горняцкий труд за эти два года — в интервью kuzbass.aif.ru с председателем Росуглепрофа Иваном Мохначуком.
Сошлись на пяти миллионах.
— Как после аварии на «Распадской» в 2010 г., так и после «Листвяжной» в 2021 г. в первые же дни вскрылся вопрос о том, что шахтёры вынуждены нарушать технику безопасности, иначе получат в 2−3 раза меньше. Иван Иванович, что вам известно об этой ситуации на угольных предприятиях?
— Когда произошла авария на шахте «Листвяжная», прокуратура обвинила профсоюз угольщиков в гибели людей: якобы наши уполномоченные по охране труда плохо сработали. Стали разбираться, и оказалось, что люди работали с грубейшими нарушениями правил безопасности. Работодатель давал небольшую зарплату и мотивировал премией за выполнение нормативов. Чтобы выполнить эти нормативы, приходилось нарушать правила безопасности. Зная, что метан при концентрации до 4% в воздухе не взрывается, шахтёры работали на грани 3−3,5%, шли всполохи по почве, то есть метан выделялся и воспламенялся. Когда работники стали возмущаться, работодатель начал увольнять по одному, заставляя замолчать. В итоге произошла трагедия.
— Одно из поручений президента касалось именно порядка начисления зарплаты. Это поручение выполнено?
— 2 декабря 2021 г. на совещании у президента РФ я особо отметил, что поручение по условно-постоянной и условно-переменной частям зарплаты (70% на 30%), которое было дано ещё после аварии на шахте «Распадская», не выполнено. Зарплата шахтёра должна быть на 70% условно-постоянной. Например, если производственный план 100 тыс. тонн и зарплата100 тыс. руб., то даже при невыполнении плана шахтёр должен получить 70 тыс. руб.
Более года у нас ушло на переговоры с работодателями по поручениям президента. Компании частные — считают деньги, вопросы безопасности и охраны труда дорогостоящие, поэтому переговоры были тяжёлыми. Тем не менее нам удалось добиться внесения изменений в административное законодательство.
Теперь Рострудинспекция совместно с профсоюзами будет проверять выполнение федеральных отраслевых соглашений, а следовательно, и коллективных договоров на предприятиях. Более того, сотрудникам Рострудинспекции дали право штрафовать работодателя за невыполнение тарифного соглашения (в соответствии с поправками к статье 5.31 в КоАП).
— В июне на выставке «Уголь и майнинг» я услышала, что за погибшего шахтёра профсоюз добивался выплаты семье 14 — 15 млн руб. Удалось?
— Действительно, на переговорах с работодателями я предложил сумму за моральный ущерб 1000 МРОТ, что на тот день составляло более 14 млн руб. Конечно, работодатели и представители Минэнерго не ожидали такой суммы. Но это не наша выдумка: мы нашли данные научно-исследовательского финансового института Минфина РФ от 2016 г., в котором указано, что цена жизни составляет 49 млн руб. По расчётам института, такая сумма необходима, чтобы дети выросли, получили образование, доход семьи после потери кормильца остался на прежнем уровне.
Этот вопрос вызвал жаркие споры. В итоге в тарифном соглашении мы прописали, что, помимо тех выплат, о которых я вам говорил ранее, в случае гибели шахтёра работодатель выплачивает 5 млн руб. в качестве возмещения морального ущерба.
Уполномочен проверять.
— Ростехнадзор публикует сводки по авариям и приостановкам на угольных предприятиях. В среднем 9 — 10 нарушений за неделю. И главное, не было ни одной недели, когда бы совсем никто ничего не нарушил. Какой выход из этого замкнутого круга?
— Считаю, что в решении этой проблемы могут помочь уполномоченные (или доверенные) по охране труда Росуглепрофа. Уполномоченные избираются из работников, обладающих знаниями, умениями и навыками в вопросах безопасности и охраны труда. Они обучаются за счёт средств Фонда социального страхования и работают на общественных началах.
— То есть бесплатно? Много ли сегодня таких добровольцев-общественников?
— На данный момент их более тысячи на российских шахтах. Некоторые ответственные работодатели через колдоговор стимулируют их доплатой к тарифной ставке, дополнительным отпуском, бесплатными путёвками и другими моральными поощрениями, наградами.
Задача уполномоченного — по пути на рабочее место (а оно может быть расположено очень далеко, можно идти по 3 — 4 км под землёй) и на рабочем месте выявлять нарушения: где-то ролики свистят, пересып не зачищен, освещение не работает, заземления нет и т. д. Поднявшись на поверхность, он пишет представление начальнику участка.
Ущерб от аварий и остановок.
— Я слышала, что далеко не всегда руководители принимают эти замечания, даже могут послать «выскочку». Что делается в таких случаях?
— Мы составили алгоритм, он работает по принципу светофора. Если указанные нарушения устраняются вовремя, вопрос решается на зелёном уровне светофора. А если работодатели воспринимают в штыки работу уполномоченных и начинают оказывать на них давление, мы переходим на жёлтый уровень. И тогда в процесс вмешивается техническая инспекция профсоюза и даёт представления, которые работодатель обязан рассмотреть и дать на них ответ в течение семи дней. У нас есть такой институт, состоящий из 19 общественных инспекторов.
Если жёлтый не срабатывает — включается красный уровень светофора: приходят представители Ростехнадзора, Роструда, прокуратуры. По их предписанию предприятие может быть остановлено на 90 дней. Поверьте, после этого работодатель задумывается, как выстраивать взаимодействие с профсоюзом и общественными инспекторами в вопросах охраны труда и промбезопасности.
— Аварии на шахтах — это не только гибель людей, но и колоссальные денежные потери для собственников. Можете назвать суммы ущерба?
— Например, по шахте «Листвяжная» социальные выплаты составили 1 млрд 80 млн руб. на погибших и пострадавших. Кроме того, шахта более года простояла. Мы посчитали, что совокупно собственник потерял более 5 млрд руб. Убытки шахты «Северная» в Воркуте (авария произошла в 2016 г., погибли 36 человек. — Ред.) составили более 3 млрд руб. При этом собственник потерял шахту, восстановить её не удалось. На шахте «Распадская», когда в 2010 г. погиб 91 человек, общие затраты по реконструкции и восстановлению составили более 10 млрд руб.
Мы пытаемся донести до собственников простую вещь — взаимодействие с уполномоченными по охране труда, устранение вовремя выявленных мелких нарушений ведёт к сохранению их имущества, собственности.