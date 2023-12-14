10:42 (мск), источник: MOS.Ru
Стеклянные, прозрачные и зеркальные: необычные новогодние елки покажут на выставке в Кускове
Выставку «Хрустальный хоровод» можно будет посетить до 21 января.
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В воксале Большой каменной оранжереи усадьбы Кусково 15 декабря откроется выставка «Хрустальный хоровод». На ней будут представлены работы художников по стеклу и керамике из Москвы и Санкт-Петербурга. Она станет пятой в цикле ежегодных выставок «Авторские елки в Кускове».
Посетители увидят трехметровую ель, украшенную стеклянными игрушками различных форм, а также творческие работы художников по стеклу на эту тему. Авторы придумали зеркальные елки-конусы с шариками-яблоками, елки, сложенные из геометрических элементов, с цветными иголками, прозрачными ветвями и даже в виде селедки под шубой.
На выставке можно будет больше узнать о том, как развивается стеклоделие, увидеть художественные особенности авторских произведений.
Выставку «Хрустальный хоровод» можно будет посетить до 21 января.