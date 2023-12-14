09:21 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самарской области заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог на 64%
За последнюю неделю в регионе зарегистрировали ОРВИ у 19,9 тысячи самарцев.
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В Самарской области за прошедшую неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. В некоторых возрастных группах зарегистрировано превышение эпидпорога. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре.
— Рост заболеваемости отмечается в нескольких возрастных группах. Количество заболевших детей в возрасте 7−14 года увеличилось на 16,2%, 15 лет и старше — на 156,2%. При этом дети в возрасте 0−2 лет стали болеть реже — заболеваемость снизилась на 39,3%, а в группе 3−6 лет — на 40,3%, — рассказали в управлении.
Отмечается, что число случаев ОРВИ выше. Инфекцию обнаружили у 19 923 человек. Этот показатель выше эпидпорога на 64,4%. Рост заболевания был зафиксирован во всех возрастных группах.
Кроме того, в регионе по-прежнему наблюдается циркуляция вирусов гриппа А (H1N1), гриппа В, парагриппа, аденовирусов и риновирусов.