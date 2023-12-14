11:48 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Снегопад и сильный ветер ожидаются в Беларуси в четверг
МИНСК, 14 дек — Sputnik. В четверг днем по юго-востоку Беларуси ожидается сильный снег, сообщили в Белгидромете.
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Согласно прогнозам синоптиков, сегодня будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег, местами с дождем. Днем по юго-востоку ожидается сильный снег.
В отдельных районах будет слабый гололед, а на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северный 4−9 м/с, днем по юго-востоку местами порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха в течение суток будет колебаться от −4 до +2°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — снижение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Спасатели также напоминают, что сильный и порывистый ветер может привести к падению деревьев, нарушению электроснабжения, обрыву линий связи и электропередач.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Гродно температура воздуха в дневные часы составит −1…+1°C. В этих городах в четверг будет преобладать облачная погода. В Минске временами будет идти снег, мокрый снег (вероятность осадков 70−80%), а в Гродно существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный и северный 4−9 м/с.
В Витебске, Гомеле и Могилеве сегодня будет немного холоднее- 0…-2°C. В этих областных центрах в четверг будет в основном облачно. В Витебске и Могилеве временами будет идти снег (вероятность осадков более 90%), а в Гомеле — сильный снег. Ветер северо-восточный, в Гомеле с порывами до 14 м/с.
В Бресте сегодня будет облачно и без существенных осадков. Столбик термометра в городе над Бугом поднимется до отметки 0…+2°C. Ветер будет северный 4−9 м/с.