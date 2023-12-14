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07:34 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

В Хабаровском крае подорожали бензин и дизтопливо

В Хабаровском крае цены на топливо продолжают оставаться нестабильными.

Источник: МК.RU Хабаровск

По данным «Хабаровскстат» на 11 декабря 2023 года, в ноябре литр бензина марки АИ-92 стоил 52,24, марки АИ-95 — 55,75 рубля, марки АИ-98 и выше — 61,91 рубля, дизельного топлива — 67,70 рубля.

Для сравнения в октябре 2023 года за литр бензина платили 52,42 рубля, 54,99 рубля, 61,49 рубля и 66,45 рубля соответственно. Мониторинг цен продолжается.

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