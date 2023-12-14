08:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Таролог телеканала ТВ-3 рассказала, что ждет жителей Иркутска в 2024 году
Столица Приангарья — по-настоящему невероятное место с сильной энергией, ведь аркан города является посредником между небом и землей.
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Времени до Нового года становится все меньше, а переживаний за то, что же он привнесет в наши жизни, — все больше. Но не стоит паниковать и отчаянно пытаться предугадать грядущие события. Таролог телеканала ТВ-3, ведущая тг-канала «Утренние гадания» (16+) Яна Чеснокова сделала расклад Таро для Иркутска и выяснила, что ждет впереди его жителей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Проведя несложные математические вычисления, мы узнали аркан Иркутска. Сделать это можно следующим образом: нужно взять дату основания города (6 июля 1661 года), сложить все цифры и, если сумма получилась больше, чем 22, просто отнять от этого числа 22. Число 22 взялось не просто так — именно столько старших арканов насчитывается в Таро. Вот такая магия чисел и Таро. Расчет показал, что Иркутск претендует на звание «столицы мира», ведь его аркан — «Верховный жрец». Для людей он символизирует мудрость, духовность и знания. Также этот аркан может указывать на необходимость обращения к авторитетным и опытным людям для получения совета и руководства.
Город «Верховный жрец» ассоциируется с традиционной духовностью. Иркутск — по-настоящему невероятное место с сильной энергией, ведь его аркан является посредником между небом и землей. Также этот аркан отвечает за учительство и ученичество во всех смыслах. Это значит, что 2024 год пройдет для Иркутска под девизом «Знания — сила». Местные власти захотят сделать акцент на расширение образовательных систем в школах, ввести новые дисциплины, возможно, начнут разрабатывать местные учебные пособия, которые будут доступны только в Иркутске.
Внимание самих иркутян аркан «Верховный жрец» обратит в сторону ментального здоровья. Горожанам в 2024 следует проработать травмы прошлого и постараться избавиться от всех бессмысленных переживаний, которые только тормозят их развитие.
Если кого-то из жителей Иркутска не радуют грядущие перемены, то можно отправить свой запрос в космос. Чтобы поверить в чудо, воспользуйтесь техникой написания письма Вселенной. Для этого возьмите белый лист бумаги и напишите на нем свою фамилию, имя и дату рождения. Поблагодарите «адресата» за помощь и сотрудничество, а затем сформулируйте свою цель максимально конкретно и достижимо, также желательно включить в письмо как можно больше подробностей. Избегайте употребления глаголов в прошедшем и будущем времени, глагола «хотеть» и частицы «не». Также не стоит желать негатива и зла другим людям.
Отправьте письмо на вымышленный адрес, сожгите его или развейте пепел — действуйте так, как подскажет ваше сердце. Главное — избавьтесь от него. Интересный факт: есть мнение, что наиболее быстро и мощно «работают» письма, написанные и отправленные Вселенной 27 числа любого месяца.