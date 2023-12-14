Главное
Спецоперация на Украине
09:43 (мск), источник: АиФ Кубань

В Краснодаре отменили фейерверки и концерты в новогодние праздники

Евгений Наумов рассказал, как в краевом центре отметят предстоящие праздники.

Источник: Freepik

В Краснодаре отменили фейерверки и массовые концерты в новогодние праздники, сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава краевого центра Евгений Наумов рассказал, как в городе отметят Новый год. Для гостей и жителей кубанской столицы будут организованы локальные акции и концерты. Масштабных новогодних гуляний не запланировано.

Естественно, не будет городских фейерверков и массовых концертов на площадях. Мы продолжаем отмечать важные события в рамках концепции, основанной на безопасности и поддержке наших бойцов в зоне СВО.

Евгений Наумов

Отдельно Евгений Наумов подчеркнул необходимость воздержаться от использования пиротехники.

Напомним, ранее Новороссийск вслед за Сочи и Анапой отказался от запуска фейерверка на Новый год. Мэр города-героя Андрей Кравченко поддержал решение губернатора о том, что праздничным салютам в новогоднюю ночь не место, когда бойцы рискуют жизнью, защищая интересы Родины.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Несмотря на COVID-19. Олимпийская чемпионка Караваева - об Играх в Токио
Заработал 12 млн руб. Ставрополец поставлял опасных пиявок в санатории?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта