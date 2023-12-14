09:43 (мск), источник: АиФ Кубань
В Краснодаре отменили фейерверки и концерты в новогодние праздники
Евгений Наумов рассказал, как в краевом центре отметят предстоящие праздники.
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В Краснодаре отменили фейерверки и массовые концерты в новогодние праздники, сообщает пресс-служба городской администрации.
Глава краевого центра Евгений Наумов рассказал, как в городе отметят Новый год. Для гостей и жителей кубанской столицы будут организованы локальные акции и концерты. Масштабных новогодних гуляний не запланировано.
Естественно, не будет городских фейерверков и массовых концертов на площадях. Мы продолжаем отмечать важные события в рамках концепции, основанной на безопасности и поддержке наших бойцов в зоне СВО.
Отдельно Евгений Наумов подчеркнул необходимость воздержаться от использования пиротехники.
Напомним, ранее Новороссийск вслед за Сочи и Анапой отказался от запуска фейерверка на Новый год. Мэр города-героя Андрей Кравченко поддержал решение губернатора о том, что праздничным салютам в новогоднюю ночь не место, когда бойцы рискуют жизнью, защищая интересы Родины.