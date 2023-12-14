08:45 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Радий Хабиров рассказал о выпуске умной колонки на башкирском языке
Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал об умной колонке, которая говорит на башкирском языке.
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Колонка понимает башкирскую и русскую речь, может переводить с одного языка на другой, отвечать на вопросы, включать музыку и сказки, находить рецепты блюд башкирской кухни. С ее помощью также можно изучать башкирский язык — и взрослым, и детям.
«Проект называется Һомай. Его разработала группа программистов под руководством Айгиза Кунафина. В основе умной колонки — чат-бот с искусственным интеллектом. Ее еще будут совершенствовать, впереди много работы», — отметил глава региона.
Пока колонка существует в пяти экземплярах — их передадут в детские сады с изучением родного башкирского языка. Следующие 200 умных колонок сделают для школ. А после — планируют начать производить и на продажу.
«Я глубоко убежден, что заставить учить, а тем более любить родной язык и культуру — нельзя. Но можно сделать процесс обучения интересным и очень увлекательным, используя самые современные методики и технологии».
Глава региона также поздравил жителей республики с Днем башкирского языка, который отмечается сегодня.