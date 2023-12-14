09:45 (мск), источник: Клопс.ru
Трубы потеплели: в Калининграде завершился ремонт аварийного участка магистрали в районе Некрасова
В зону отключения попали 120 домов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Калининграде возобновилась подача тепла в дома, которые расположены в районе ул. Некрасова. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в четверг, 14 декабря.
«Аварийные работы завершены! Теплоснабжение полностью восстановлено и начало поступать в дома», — написала чиновница.
Если батареи в квартирах не потеплели, горожан просят обращаться в управляющую компанию и Единую дежурно-диспетчерскую службу города.
13 декабря в Калининграде 120 домов остались без тепла на всю ночь из-за аварии на сетях.