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09:45 (мск), источник: Клопс.ru

Трубы потеплели: в Калининграде завершился ремонт аварийного участка магистрали в районе Некрасова

В зону отключения попали 120 домов.

Источник: телеграм-канал Елены Дятловой

В Калининграде возобновилась подача тепла в дома, которые расположены в районе ул. Некрасова. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в четверг, 14 декабря.

«Аварийные работы завершены! Теплоснабжение полностью восстановлено и начало поступать в дома», — написала чиновница.

Если батареи в квартирах не потеплели, горожан просят обращаться в управляющую компанию и Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

13 декабря в Калининграде 120 домов остались без тепла на всю ночь из-за аварии на сетях.

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