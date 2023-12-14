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09:08 (мск), источник: МК.RU Воронеж

Из-за снегопада воронежских школьников разрешили официально отправить на удаленку

Директора школ формат обучения могут выбрать самостоятельно.

В областном центре из-за сильного снегопада, который продолжается уже на протяжении нескольких дней, учащихся нескольких учебных заведений разрешили официально перевести на дистант. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что директора школ формат обучения могут выбрать самостоятельно. Например, если школьник не может из-за непогоды посетить занятие, то руководство должно организовать образовательный процесс в удаленном формате.

Как уточнили в облправительстве, уже сейчас даны все соответствующие указания от областного Министерства образования.

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Из-за снегопада воронежских школьников разрешили официально отправить на...
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