09:08 (мск), источник: МК.RU Воронеж
Из-за снегопада воронежских школьников разрешили официально отправить на удаленку
Директора школ формат обучения могут выбрать самостоятельно.
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В областном центре из-за сильного снегопада, который продолжается уже на протяжении нескольких дней, учащихся нескольких учебных заведений разрешили официально перевести на дистант. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Отмечается, что директора школ формат обучения могут выбрать самостоятельно. Например, если школьник не может из-за непогоды посетить занятие, то руководство должно организовать образовательный процесс в удаленном формате.
Как уточнили в облправительстве, уже сейчас даны все соответствующие указания от областного Министерства образования.