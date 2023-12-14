Стало известно сколько отдохнут узбекистанцы на новогодние праздники

Сотрудники, работающие при пяти- или шестидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд — 30,31 декабря 2023 и 1 января 2024 года.
Согласно указу президента, для работающих на шестидневке суббота 30 декабря 2023 года установлена дополнительным выходным днем, поэтому выходные у них совпадают с теми, кто работает на пятидневке.
1 января является нерабочим праздничным днем для всех сотрудников.
График рабочих и выходных дней в начале нового 2024 года может измениться. Это станет известно после принятия указа о дополнительных выходных днях и переносе выходных, подписание которого в прошлом 2022 году состоялось 23 декабря.