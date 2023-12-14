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09:32 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Стало известно сколько отдохнут узбекистанцы на новогодние праздники

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На Новый год все узбекистанцы отдохнут три дня подряд независимо от типа рабочей недели, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Сотрудники, работающие при пяти- или шестидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд — 30,31 декабря 2023 и 1 января 2024 года.

Согласно указу президента, для работающих на шестидневке суббота 30 декабря 2023 года установлена дополнительным выходным днем, поэтому выходные у них совпадают с теми, кто работает на пятидневке.

1 января является нерабочим праздничным днем для всех сотрудников.

График рабочих и выходных дней в начале нового 2024 года может измениться. Это станет известно после принятия указа о дополнительных выходных днях и переносе выходных, подписание которого в прошлом 2022 году состоялось 23 декабря.

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