08:40 (мск), источник: Комсомольская правда
Снег и похолодание до −5 градусов ожидаются в Петербурге 14 декабря
На погоду повлияет очередной циклон.
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Холода постепенно возвращаются в Петербург. В четверг, 14 декабря, ожидается снег и понижение температуры. На погоду повлияет местоположение циклона — Северная столица будет находиться на его периферии. Об этом в своем телеграм-канале пишет главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
— В этот раз циклон приближается с юга. В такой ситуации в регионе облачно, временами снег, — говорится в сообщении синоптика.
Температура воздуха в Петербурге составит от −3 до −5 градусов. В Ленобласти столбики термометров опустятся до −7 градусов. Юго-восточный ветер подует со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление немного вырастет и окажется выше нормы.
В пятницу в Северной столице ожидается небольшой снег, от −3 до −5 градусов.