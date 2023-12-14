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08:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Снег и похолодание до −5 градусов ожидаются в Петербурге 14 декабря

На погоду повлияет очередной циклон.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 51% 774 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

Холода постепенно возвращаются в Петербург. В четверг, 14 декабря, ожидается снег и понижение температуры. На погоду повлияет местоположение циклона — Северная столица будет находиться на его периферии. Об этом в своем телеграм-канале пишет главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

— В этот раз циклон приближается с юга. В такой ситуации в регионе облачно, временами снег, — говорится в сообщении синоптика.

Температура воздуха в Петербурге составит от −3 до −5 градусов. В Ленобласти столбики термометров опустятся до −7 градусов. Юго-восточный ветер подует со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление немного вырастет и окажется выше нормы.

В пятницу в Северной столице ожидается небольшой снег, от −3 до −5 градусов.

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