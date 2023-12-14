08:10 (мск), источник: Primgazeta.ru
Владельцев электромобилей в Приморье освободят от транспортного налога
Это продиктовано необходимостью поддержки людей, использующих более экологичные виды транспорта.
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Изменения внесены в статью 6 Закона Приморского края от 28 ноября 2002 года № 24-КЗ «О транспортном налоге».
Согласно нововведению, от уплаты транспортного налога освобождаются физические лица в отношении одного легкового автомобиля, приводимого в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемого с помощью внешнего источника электроэнергии.
Нововведение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Основанием для принятия данных льгот стала необходимость поддержки автовладельцев, использующих более экологичные виды транспорта, а не бензин. Кроме того, эти меры способствуют организации новых видов заправочных станций и созданию в регионе новых рабочих мест.