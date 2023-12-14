09:42 (мск), источник: Комсомольская правда
Как живет школьница из Пермского края, задавшая вопрос Путину про золотую рыбку
Анжела Сломенникова теперь студентка и хотела бы узнать у Президента, почему в нашей богатой стране встречаются бедные люди.
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14 декабря в России пройдет Прямая линия с Президентом Владимиром Путиным. В 2016 году во время такой же Прямой линии Президент ответил на вопрос 11-летней четвероклассницы Анжелы Соломенниковой из Пермского края. Девочка спросила, о чем он попросил бы золотую рыбку, если поймал бы ее.
— По большому счету лучше не уповать на сказочных персонажей, а делать все своими собственными руками, ведь ожидая чудес от Золотой рыбки, можно остаться у разбитого корыта, как в сказке Пушкина, — ответил школьнице Президент.
Эта история сделала Анжелу знаменитой на весь поселок Буренка, где тогда жила девочка и даже на Пермский край.
Спустя 7 лет, незадолго до аналогичного прямого эфира «Комсомолка» решила узнать, где сейчас живет и чем занимается та самая девочка. Не разучилась ли она мечтать и верить в чудеса?
— Мне сейчас 18 лет, несколько лет назад из поселка Буренка мы переехали в город Чайковский, где на «хорошо» и «отлично» я окончила девятый класс, — рассказала нам Анжела. — Сейчас я учусь на третьем курсе Чайковского индустриального колледжа на земельных и имущественных отношениях. В этом семестре, возможно, стану отличницей, а после окончания учебы я могу работать геодезистом, риелтором или оценщиком.
В настоящий момент Анжела проходит практику и работает помощником кадастрового инженера. Она занимается межеванием и работает с картами.
— Я довольна своим выбором, профессия у меня хорошая, но я все равно продолжаю верить в чудеса. На прошлый Новый год я загадала желание, чтобы мой старший брат наконец-то нашел свой жизненный путь. Определялся он долго, около двух лет, но так ничего не получалось. И буквально через месяц после того, как я загадала желание, он нашел себе и хорошую работу, и будущую жену! Сейчас они поженились и ждут малыша. А еще взяли ипотеку и купили себе большой коттедж.
Для себя Анжела тоже хочет самых простых земных чудес: крепкую любовь, большую семью, уютный дом и возможность путешествовать. У нее уже есть молодой человек, с которым девушка дружит уже четыре года.
— Он окончил тот же, что и у меня, колледж и ищет работу, а в планах у нас свадьба. Еще хочется, чтобы у нас были финансы, чтобы не жить в бедности и чтобы мы могли где-то побывать. Понятно, что с неба все это не падает, и мы готовы для этого много работать.
Кстати Анжела в соцсетях иногда общается с ребятами, чьи вопросы прозвучали на Прямых линиях Президенту.
— Недавно мне написал молодой человек, который лично задавал вопрос Владимиру Владимировичу и получил от него автограф. Он мне рассказал про себя, а я ему про себя.
На Прямую линию с Президентом, которая состоится 14 декабря, Анжела Соломенникова вопросов не отправляла, но спросить Владимира Путина ей есть о чем.
— Спустя семь лет я бы спросила у Владимира Владимировича, почему, учитывая, что Россия — самая богатая страна, в ней живут люди не только богатые и среднего класса, но и достаточно бедные? И почему цены в магазинах такие высокие, а зарплаты не растут? Думаю, Президенту нужно взять этот вопрос во внимание.