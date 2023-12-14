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08:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Красноярска исполнит мечту 5-летнего ребенка

Владислав Логинов выполнит новогоднее желание красноярской девочки.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Мэру Красноярска Владиславу Логинову предстоит осуществить мечту 5-летней красноярки Марины. Именно ее карточку он снял с «Ёлки желаний». Девочка очень хочет шведскую стенку, чтобы заниматься дома спортом. Она загадала получить гимнастический снаряд на Новый год.

Напомним, Красноярский край присоединился к всероссийской акции «Ёлка желаний». Руководство региона и краевого центра не осталось в стороне. Уже шестой год любой житель или предприятие страны может исполнить заветное желание ребенка, и за это время их сбылось уже более ста тысяч.

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