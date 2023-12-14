08:18 (мск), источник: АиФ Иркутск
На 17 градусов ниже нормы. Потепление придёт в Иркутск после 20 декабря
Когда в Иркутск придет потепление и какая погода будет во второй половине декабря.
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«14 декабря местами в западных,
Погода на декабрь 2023 в Иркутске: Рассчитывайте на −30, −35
Днём 14 декабря, по прогнозу погоды от Иркутского гидрометцентра, можно ждать −28, −30. Но когда он, этот день? Утром горожане, кутаясь в шубы и пуховики, мёрзнут на остановках.
«Надо иметь в виду, что зимой самое холодное время суток — между 8 и 11 часами утра, — объясняет АиФ -Иркутск начальник отдела метеопрогнозов Иркутского гидрометцентра Анна Бабанова. -Именно в это время и фиксируются минимальные суточные температуры. А дневные температуры — это тот максимум тепла, который возможен в течение дня. В морозы обычно около двух часов дня, на короткое время. Поэтому работающим жителям Иркутска, которые едут в офис на рассвете и возвращаются домой уже вечером, надо ориентироваться на обычные для этих дней −30, −35. Не ошибётесь!».
«Фактическая погода на 8 утра 14 декабря 2023 года в Иркутске −35, в Ангарске −40, в Зиме −38, в Жигалово −44», — приводят официальные данные синоптики.
Судя по утренней сводке, теплее всего в четверг, 14 декабря, в Байкальске, всего −22. Но там, на побережье Байкала, свой собственный микроклимат. Если брать остальную территорию, то понемногу холод начал отступать от Братска — в северной столице региона утром было −28.
Когда потеплеет в Иркутске?
Законный вопрос от горожан — когда потеплеет в Иркутске? До сих пор все ждали — вот ещё немного, наступит конец недели и с 17 декабря мороз отступит. Но, похоже, он не торопится.
"Высотный антициклон, центр которого над Якутией, отходит, но очень медленно, — продолжает Анна Бабанова. — Ослабление морозов в конце этой недели, с 17 декабря, ожидается, но минимальное и ненадолго, хотя будет иногда пробрасывать снег. Утром в воскресенье, 17 декабря, и во вторник, 18 декабря, ждём −26. Однако два следующих дня нам снова принесут 30-градусный утренний мороз. И всё же мы ждём потепления после 20 декабря.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, уже днём 20 декабря, если погода не передумает, жителей Иркутска ждёт −15. А к концу декабря возможно потепление. Какое, пока непонятно. Погодные сервисы обещают до −5, −10 днём и −15 ночью. Если этот прогноз погоды на декабрь сбудется — прекрасно.