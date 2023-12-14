Турэксперт объяснил, почему уральцы массово не поехали в Грузию после возобновления полетов

«Абсолютно апатично отнеслась грузинская принимающая сторона, что немаловажно. Со Шри-Ланкой мы за год начинали работать, устраивали пресс-конференции, выставки, семинары, а тут — тишина. Конечно, негативный информационный фон сказался на спросе. Здесь и позиция президента страны повлияла, которая нанесла урон не только местному бизнесу, но и в более широком смысле — инфраструктуре страны. Грузия вместе с российскими туристами потеряла огромные деньги», — отметил в разговоре с ЕАН Мальцев.
Он отметил, что сейчас цена на рейсы в Грузию адекватная. Спустя некоторое время, возможно, спрос вырастет. «Я думаю, что раскачка туристов займет какое-то время. Ждали так долго, что многие уже перестали ждать и открытие стало внезапным. Я уверен, что эти рейсы через какое-то время будут полными, будет лист ожидания, возможно, к лету уже активизируются путешественники. Ведь Грузия — очень интересное и во многом недооцененное направление», — подчеркнул глава ассоциации.
Напомним, президент России Владимир Путин ранее подписал указ о снятии запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию с 15 мая. Сразу после этого Министерство иностранных дел отменило рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в эту страну. Первой выполнять рейсы стала компания «Азимут», а также Georgian Airways.