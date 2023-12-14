09:43 (мск), источник: АиФ Пермь
Житель Прикамья в каникулы выгнал из квартиры детей и сменил замки
Пока бывшая жена отвозила детей в лагерь, он выселил их на улицу.
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Житель Прикамья выгнал детей из квартиры и сменил замки.
Как рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, в Кудымкаре родной отец не давал своим детям и бывшей жене пользоваться жилплощадью.
При разделе имущества мужчина должен был по решению суда выплатить женщине компенсацию за её долю в квартире. Однако требование он не выполнил. Поэтому женщина не утратила права пользоваться жильём. Мужчина между тем сменил замки в спорной квартире, пока женщина отвозила детей в летний лагерь. На место вызвали полицию. Они зафиксировали этот факт.
Бывшая жена обратилась в суд, требуя защитить её право беспрепятственно пользоваться недвижимостью. В итоге суд обязал мужчину выдать родственникам новый комплект ключей и обеспечить им возможность находиться в квартире. Дело было передано в местный отдел судебных приставов. Сотрудники ведомства предупредили должника о том, что если он не будет выполнять требования, его ждёт административное наказание. Кроме того, нарушителя ограничили в праве выезда за пределы Российской Федерации.
Комплект ключей от квартиры передали жене и детям под контролем судебных приставов.