08:32 (мск), источник: АиФ Красноярск
Торговал землей? У задержанного в Сибири экс-чиновника нашли коллекцию часов
Его подозревают в махинациях с землёй.
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Следователи защёлкивают наручники на мужчине, затем сопровождают его к стоящей во дворе машине. Так происходило задержание главы Берёзовского района Красноярского края Виктора Швецова. Чиновника местного масштаба подозревают в махинациях с земельными участками, площадь которых превысила 720 тыс. кв. м. Корреспондент krsk.aif.ru знает подробности.
Ушел по собственному
Экс-главе Берёзовского района Виктору Швецову прямо на улице зачитывают постановление о проведении обыска в его двухэтажном коттедже. После этого группа следователей и прокурор поднимаются на второй этаж в его рабочий кабинет.
Судя по кадрам оперативной съёмки, у бывшего чиновника нашли довольно солидную коллекцию часов, стоимость самых недорогих порядка 30 тыс рублей, общую их стоимость могут определить эксперты. Здесь же запонки и золотой браслет.
В интересах следствия изъяли лишь мобильный телефон. Остальное конфисковывать не стали. После обыска на бывшего чиновника надели наручники и на автомобиле, который ждал во дворе, доставили его в администрацию. Там в его бывшем кабинете тоже шли обыски.
Следователи провели выемку документов, изъяли флешки, скачали с рабочего компьютера бухгалтерскую программу 1С, которая может помочь в расследовании уголовного дела. За всем процессом, сидя в наручниках, наблюдал бывший глава одного из самых крупных и густонаселённых районов края.
Районный совет депутатов на внеочередной сессии 11 декабря принял отставку Швецова, прекратив его полномочия главы района со следующего дня. А 13 декабря за ним пришли следователи.
В чем подозревают?
Не исключено, что Швецов поспешил уволиться после поручения заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина возбудить уголовное дело и дать правовую оценку его бездействию или осмысленному действию.
«Факты по незаконному отторжению земель в рамках декриминализации Берёзовского района вскрыты повсеместно. Возбуждены уголовные дела в отношении главы посёлка Берёзовка, начальника отдела земельных отношений и мошенников. Но ответственность должны нести те чиновники, при попустительстве которых это происходило», — заявил Дмитрий Демешин.
По версии следствия, за пять месяцев, с октября 2017-го по февраль 2018 года, договорившись с бывшим руководителем подразделения администрации района и кадастровым инженером, Швецов перевёл три земельных участка из одной категории в другую, присвоив им статус промышленных, и передал в аренду ООО «Бирюса». Общая площадь составила более 720 тыс. кв. м. Затем по подложным документам продал их по заниженной стоимости так называемым правопреемникам арендаторов, в результате чего земля оказалась в частных руках.
«Один из земельных участков был продан за 147 тыс. рублей при рыночной стоимости 8 млн, второй — за 80 тыс. при рыночной стоимости 4 млн рублей. Третий — за 8,9 млн рублей при рыночной стоимости 35 млн. Тем самым Берёзовскому району причинён материальный ущерб на сумму более 47 млн рублей», — сообщила старший помощник руководителя краевого Следственного комитета по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Юлия Арбузова.
В производстве суда уже находятся уголовные дела, возбуждённые в отношении его подельников — руководителя подразделения и кадастрового инженера, с которыми, по версии следствия, Швецов вступил в сговор.
«В Арбитражный суд Красноярского края направлены исковые заявления о признании сделок по отчуждению земель недействительными и возвращении их в муниципальную собственность», — рассказала старший прокурор управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Красноярского края Марина Стреж.
Добавим, что в суд направлено уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбуждённое в отношении экс-главы посёлка Берёзовка Сергея Суслова, который при махинациях земельными участками нанёс ущерб муниципальному образованию в размере более 67 млн рублей.