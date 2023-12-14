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Спецоперация на Украине
08:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Новый перевозчик выйдет на два маршрута в Иркутске

В распоряжение перевозчика попадут маршруты № 444 и № 442.

Источник: Минтранс Иркутской области

Новый перевозчик начнет работу на двух маршрутах Иркутска. Он приступит к обязанностям 18 и 20 декабря. Об этом сообщает Минтранс региона.

В распоряжение перевозчика попадает маршрут № 442«СНТ “Изумруд” — Иркутск (остановка Центральный рынок) и № 444 СНТ “Дорожный строитель” — Иркутск (остановка “Троллейбусное депо”).

— К сожалению, действующие перевозчики, которые должны исполнять обязанности, не могут обеспечить транспортное сообщение по данным маршрутам. Поэтому было принято решение расторгнуть с ними соглашение, чтобы выдать разрешение новому перевозчику.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о расписании автобусов Ангарск-Иркутск на новогодние праздники.

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