09:34 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Фигуристка Анна Щербакова заявила, почему не приедет в Челябинск
Спортсменка сообщила, что у нее нет времени для участия в чемпионате России, который пройдет в столице Челябинской области в декабре.
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О пропуске чемпионата страны олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала корреспондентам Матч ТВ. Свое решение фигуристка объяснила тем, что график у нее сильно загруженный.
«Свободных дней вообще нет. Не могу поехать на чемпионат России. Но буду следить», — цитирует Анну Щербакову телеканал.
Напомним, что Щербакова стала олимпийской чемпионкой в 2022 году. Однако после сезона 2021/22 девушка перестала участвовать в официальных соревнованиях.
Чемпионат России в Челябинске пройдет с 20 по 24 декабря. Ранее СМИ сообщали, что ряд российских звезд фигурного катания скорее всего не приедут на состязания. Среди них — действующая чемпионка Софья Акатьева, а также Елизавета Туктамышева, Александра Трусова. А вот Камила Валиева пока остается в заявке на участие в первенстве.