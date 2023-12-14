09:07 (мск), источник: Om1.ru
Омичам рассказали, как правильно проезжать важный перекрёсток на Красном Пути
Конфликт случается при повороте с 7-й Северной направо и развороте на Красном Пути.
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На пересечении улицы Красный путь с 7-й Северной установлен светофор с дополнительной секцией — стрелкой, которая разрешает поворот налево. Однако, на этом перекрёстке часто возникают спорные ситуации у водителей.
В департаменте транспорта разъяснили, как правильно нужно проезжать светофор. Стрелка имеет два режима работы:
в первой фазе дополнительная секция светофора разрешает левый поворот с Красного Пути на 7-ю Северную или разворот одновременно с красным сигналом основной секции;
во второй фазе дополнительная секция светофора разрешает левый поворот с Красного Пути на 7-ю Северную или разворот одновременно с зелёным сигналом основной секции светофора.
Таким образом, если стрелка, разрешающая поворот, горит вместе с желтым или красным сигналом основной секции, то водитель при движении в направлении стрелки обязан уступить дорогу транспорту, двигающемуся с других направлений. Очередность проезда регламентируется пунктом 13.5 Правил дорожного движения.