09:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Назван самый красивый вокзал в Крыму
Самым красивым вокзалом в Крыму оказался евпаторийский.
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Пользователи социальных сетей признали здание железнодорожного вокзала в Евпатории самым красивым в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе «КЖД».
В начале декабря Крымская железная дорога на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» запустила голосование. Пользователей спрашивали, какой вокзал, по их мнению, является самым красивым на полуострове. В конкурсе участвовали объекты, находящиеся в Бахчисарае, Джанкое, Керчи, Симферополе, Феодосии, Севастополе и Евпатории.
— Итак, самый красивый железнодорожный вокзал в Крыму по вашему мнению в городе Евпатория, — говорится в сообщении.
За этот вокзал проголосовали 38,8% участников опроса. Еще 24% отдали голоса за Симферополь, 8,42% — за Феодосию, 8,06% — за Джанкой.