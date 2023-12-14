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09:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Назван самый красивый вокзал в Крыму

Самым красивым вокзалом в Крыму оказался евпаторийский.

Источник: КЖД

Пользователи социальных сетей признали здание железнодорожного вокзала в Евпатории самым красивым в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе «КЖД».

В начале декабря Крымская железная дорога на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» запустила голосование. Пользователей спрашивали, какой вокзал, по их мнению, является самым красивым на полуострове. В конкурсе участвовали объекты, находящиеся в Бахчисарае, Джанкое, Керчи, Симферополе, Феодосии, Севастополе и Евпатории.

— Итак, самый красивый железнодорожный вокзал в Крыму по вашему мнению в городе Евпатория, — говорится в сообщении.

За этот вокзал проголосовали 38,8% участников опроса. Еще 24% отдали голоса за Симферополь, 8,42% — за Феодосию, 8,06% — за Джанкой.

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