11:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Наш ТЦ снесут?»: громадная стройка развернулась во Владивостоке
Горожане переживают по поводу популярного большого магазина.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Громадная стройка развернулась во Владивостоке. Кадрами с места событий на Второй Речке, а также концепцией новой стройки, поделились в тг-канале vtoryakvdk (18+).
Речь идет о новом строящемся жилом комплексе «Старк» в районе проспекта Столетия 103. В эскизном проекте отмечено, что территорию заполонят не только жилые многоэтажки, но там же появится сквер, колледж, торговый центр, парк и церковь.
«И все-таки интересно. Универсам останется или нет?», «Наш ТЦ снесут?», «Уже, наверное, там покупать надо будет скоро квартиру, а то все разберут», — интересуются горожане в соцсети.